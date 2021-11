Deputados da oposição pedem saída do presidente do Inep no TCU 

Deputados de oposição se reuniram com a presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), ministra Ana Arraes, para pedir a saída do presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas, após a demissão em massa e acusações de assédio moral.

Parlamentares também pediram a convocação do ministro da Educação para dar esclarecimentos sobre a situação do Inep e da interferência do governo nas questões do exame.

Os deputados também pediram auditoria permanente na autarquia ligada ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pela aplicação de exames como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e pesquisa e dados, que dão suporte a distribuição de verba para estados e municípios, por exemplo.

Na última semana, dias antes da aplicação do Enem, a principal porta de entrada para as universidades brasileiras, ao menos 33 servidores pediram demissão do Inep. Em carta, eles alegaram falta de gestão e assédio moral.

Por meio de nota, o ministro da Educação Milton Ribeiro, informou que o exame será realizado normalmente nos próximos domingos, dias 21 e 28. O presidente do Inep, Danilo Dupas, foi chamado a prestar esclarecimento na Câmara dos deputados, reafirmou que o Enem está mantido, mas disse que as questões envolvendo os servidores são "internas do Inep".