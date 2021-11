Atlético-MG bate Athletico-PR e se aproxima do título Brasileiro

O Atlético-MG derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, nesta terça-feira (16) na Arena da Baixada em Curitiba, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FIM DE JOGO! NA ARENA DA BAIXADA, O ATLÉTICO FAZ 1 A 0 NO ATHLETICO-PR, VENCE A QUARTA SEGUIDA E É CADA VEZ MAIS LÍDER DISPARADO DO BRASILEIRAO!



Zaracho marcou o gol da vitória alvinegra.





O único gol do confronto foi marcado pelo meia argentino Zaracho aos 44 minutos da etapa inicial. Após uma bonita tabela entre Keno e Hulk pela esquerda, a bola chegou pelo chão para o artilheiro do jogo, que só teve o trabalho de rolar para o fundo do gol.

No intervalo do jogo houve um princípio de confusão entre as torcidas dos dois times. Porém, a divisória instalada entre os torcedores e a chegada rápida das forças de segurança impediram a sequência da confusão.

Com o resultado, o Galo mineiro chega aos 71 pontos e segue líder isolado em 32 jogos. O vice-líder é o Flamengo, com 60 pontos em 31 partidas. Na sequência aparece o Palmeiras, com 58 pontos em 32 jogos. Já o Furacão está na 11ª colocação com 41 pontos. O foco total da equipe está na decisão da Copa Sul-americana, no próximo sábado (20) em Montevidéu.



O próximo desafio do time mineiro pelo Brasileiro é no sábado (20), contra o Juventude no Mineirão. Os paranaenses atuam novamente pelo torneio nacional quatro dias depois, diante do São Paulo no Morumbi.