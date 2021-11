Após 13 dias, 1,2 milhão de pessoas negociam dívidas, diz Serasa

Desde o dia 3 de novembro, quando começou o Feirão Limpa Nome, cerca de 1,2 milhão de brasileiros já renegociaram suas dívidas com descontos que podem chegar a até 99%. De acordo com a Serasa, até o momento, foi mais de 1,6 milhão de acordos fechados, num total de R$ 2,8 bilhões em descontos.

A ação, que acontece até o dia 5 de dezembro em todos os canais digitais da marca, permite que os consumidores quitem suas dívidas de forma digital com mais de 100 empresas, como Itapeva, Santander, Riachuelo, Carrefour, Claro, e diversas outras de setores como bancos, lojas, energia, telefone, etc.

A 26ª edição do Feirão Limpa Nome oferece o auxílio-dívida, que foi prorrogado e pagará R$ 50 na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200, seja em uma ou várias dívidas somadas, por meio do aplicativo, até o dia 22.

Atualmente, no Brasil, são mais de 62 milhões de inadimplentes. “Além da possibilidade de renegociação das dívidas com até 99% de desconto e opções de parcelamento em até 72 vezes, nesta edição do Feirão chegamos com uma grande novidade: o inédito auxílio-dívida, benefício que tem como principal objetivo ajudar muitos brasileiros na busca pelo recomeço financeiro”, afirma Nathalia Dirani, gerente de marketing da Serasa.

“Sabemos que o Feirão é uma oportunidade que muitos aguardam para dar o primeiro passo para regularizar suas finanças e, nos últimos meses, estar com o nome limpo foi uma dificuldade para muitos. Estamos muito otimistas com essa edição do Feirão e pretendemos alcançar ainda mais brasileiros do que a última, de 2020, que possibilitou que aproximadamente 6 milhões de acordos fossem fechados”, avalia Nathalia.

Serviço:



O Feirão Serasa Limpa Nome acontece até 5 de dezembro nos seguintes canais:

• Aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App Store

• No site www.feiraolimpanome.com.br

• Pelo WhatsApp 11 99575-2096

• Pelo 0800 591 1222

• Nas mais de 7 mil agências dos Correios (necessário levar documento original com foto e pagar taxa de R$ 3,60)