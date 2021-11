Inspirada em Wall Street, escultura Touro de Ouro é inaugurada em SP

A escultura Touro de Ouro foi inaugurada nesta terça-feira (16) na frente da sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Símbolo do mercado financeiro presente em bolsas de todo o mundo, a peça metálica é obra do artista plástico brasileiro Rafael Brancatelli e do economista, apresentador e influenciador digital Pablo Spyer.

Com 5 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2 metros de largura, a escultura inspirada no touro de Wall Street, em Nova York (EUA) ficará disponível em frente ao prédio da B3, na Rua XV de Novembro, na região central de São Paulo.

Durante o evento de inauguração, nomes como Luiz Barsi, economista e maior investidor individual brasileiro, Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo da XP, e Gilson Finkelsztain, presidente da B3, estiveram presentes.

A imagem do animal é símbolo de otimismo e prosperidade para o mercado financeiro. O touro mais conhecido é o Charging Bull, que fica em Wall Street, em Nova York. A escultura foi criada pelo artista italiano Arturo Di Modica, após a quebra do mercado de ações em 1987 e inaugurada em 1989.

Além de estar presente na capital financeira dos Estados Unidos, a estátua de um touro também pode ser encontrada em frente à Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha, quando foi inaugurada em 1985, como parte da celebração do 400° aniversário da Bolsa alemã. Popularmente, acredita-se que ao tocar nas bolas do touro, a pessoa vai ter sorte e dinheiro, o que atrai milhares de turistas para visitação.