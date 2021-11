Unesp divulga provas e o gabarito da primeira fase do vestibular

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) liberou nesta terça-feira (16) o gabarito oficial e as provas da primeira fase do vestibular 2022. Os candidatos podem acessar o site do Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista) para consultar as informações. A lista com os aprovados para a segunda fase será divulgada no dia 6 de dezembro.

Os candidatos fizeram as provas da primeira fase no domingo (14) e na segunda (15). O vestibular foi aplicado em dois dias para evitar aglomeração devido a pandemia de Covid-19. No primeiro dia, as provas foram aplicadas para quem busca uma vaga na área de biológicas. Na segunda, foi a vez dos estudantes de humanas e exatas e os treineiros.

Ao todo, 69 mil estudantes se inscreveram para as provas para disputar a 7,6 mil vagas nos cursos da universidade. A taxa de abstenção nas provas foi de 9,1% no segundo dia e de 7,4% no primeiro. Os exames foram aplicados em mais de 31 cidades em todo o estado de São Paulo.

As provas da segunda fase do vestibular serão aplicadas no dia 19 de dezembro e o resultado deve ser divulgado no dia 27 de janeiro de 2022.