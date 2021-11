Vagas olímpicas: inscrições abertas para ingresso na Unicamp 2022

As inscrições para o processo Vagas Olímpicas Unicamp 2022 estão abertas. Os participantes têm até o dia 21 de janeiro de 2022 para disputar umas das 122 vagas ofertadas pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e ingressar já a partir do próximo ano. As inscrições devem ser feitas na página da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares).

Neste ano a Unicamp abriu quatro novos cursos para ingresso nessa modalidade: administração pública (1 vaga), engenharia agrícola (2 vagas), farmácia (1 vaga) e odontologia (2 vagas). Além disso, a Comvest passou a aceitar outras duas competições: a Olimpíada Canguru de Matemática Brasil e a ONC (Olimpíada Nacional de Ciências).

Podem se inscrever estudantes de escolas públicas e privadas, que sejam medalhistas ou tenham um ótimo desempenho em competições de conhecimento do ensino médio, que estão relacionadas no edital do processo e na página eletrônica da Comvest. Os interessados podem se inscrever em até dois cursos (em 1ª e 2ª opção). As modalidades e respectivas pontuações exigidas pelos cursos, em cada competição, estão na página da Comvest.

Poderão se inscrever os premiados em olimpíadas ou outras competições de conhecimentos realizadas nos dois anos anteriores ao início do curso de graduação da Unicamp, ou seja, nos anos de 2020 e 2021.

No momento da inscrição os estudantes deverão anexar os documentos comprobatórios de sua premiação em olimpíadas ou outras competições de conhecimento. Os candidatos poderão anexar até, no máximo, dois documentos comprobatórios de premiação e participação em olimpíada ou outra competição de conhecimento, ou seja, um para cada opção de curso.

Classificação

Em cada curso os candidatos serão convocados por ordem decrescente da pontuação obtida na olimpíada ou competição de conhecimento, pelo curso em 1ª opção, conforme as regras do edital. Havendo vagas não preenchidas, serão convocados por ordem decrescente os candidatos que optaram pelo curso como 2ª opção.

A convocação para matrícula será feita em até seis chamadas por curso, em calendário a ser divulgado na página do processo. As matrículas serão realizadas de maneira online, também na página da Comvest.