Covid: Brasil supera EUA na taxa de pessoas com vacinação completa

O Brasil superou os Estados Unidos na taxa da população completamente vacinada contra a Covid-19. De acordo com dados do DataSUS (departamento de informática que centraliza informações do Sistema Único de Saúde), o país tem 59,9% de pessoas completamente imunizadas, enquanto os EUA, segundo informações do CDC (Centro de Controle e Prevensão de Doença), chegou a 58,8% dos norte-americanos vacinados.

Em números absolutos o Brasil aplicou menos doses do que os EUA, a diferença se dá porque a população do país estrangeiro é maior. O Brasil tem 127.998 de pessoas com as duas doses ou com o imunizante de dose única, o que equivale a 59,9% dos brasileiros. Tomando por base dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população do brasileira é de 213,2 milhões.

Já os Estados Unidos são 195.275.904 de cidadãos imunizados completamente, o que significa 58.8% de vacinados, já que são 331,8 milhões de pessoas que vivem por lá, segundo o CDC.