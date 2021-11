Estudante de medicina dá dicas de estudo para a reta final do Enem

O primeiro dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 será no próximo domingo (21). Nesta reta final, a estudante mineira Ana Laura Oliveira Santos, 23, aprovada em medicina na UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei) em Minas Gerais, na última edição do exame dá dicas de estratégias a serem adotadas nos dias que antecederam a prova.

Para Ana Laura, o participante deve ter organização para as revisões dos conteúdos; foco e disciplina e, claro, um tempo de descanso e lazer.

"Os dias que antecedem a prova são os momentos para a revisão dos estudos", diz. Neste caso vale a organização de tudo o que foi estudado ao longo do ano. "O estudante deve analisar quais são as suas prioridades, ter disciplina e foco para manter o ritmo de estudo", explica.

Ainda, de acordo com Ana Laura, muita gente se sente perdida na reta final. "Manter o preparo físico e o emocional em equilíbrio é importante para alcançar um bom resultado", avalia.

Outra dica de Ana Laura para alívio da tensão e ansiedade é humanizar a trajetória do vestibulando. "As pessoas contam que quem passa nos vestibulares não dorme e estuda quase que 24 horas do dia", conta. Ela conta que quando passou a focar em outras áreas da vida pessoal o rendimento nos estudos ficou ainda melhor. "Não precisa ser um gênio, assim como eu todos podem conseguir bons resultados no exame", conclui.

*Estágiario do R7 sob supervisão de Karla Dunder