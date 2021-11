Unesp: Saiba como foi o 1º dia do vestibular e o que esperar hoje 

O vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) foi divivido em dois dias para evitar aglomeração, uma medida de prevenção à Covid-19. Nesta segunda-feira (15), os candidatos das áreas de humanas e exatas e os treineiros responderão as questões da primeira fase.

Os portões serão fechados às 14h e as provas terão início na sequência. Só é permitido deixar o local de prova após às 17h. Os participantes têm no máximo 5 horas para fazer o exame e devem sair até às 19h. A segunda fase será realizada no próximo dia 19 de dezembro e o resultado final será divulgado no dia 27 de janeiro de 2022.

No domingo (14), os candidatos de biológicas responderam a questões fake news, terrorismo e queimada na Amazônia. Para Daniel Cecílio, diretor pedagógico da Oficina do Estudante de Campinas (SP), a prova da primeira fase foi considerada "clássica" e com nível de dificuldade semelhante à edição anterior.

"Literatura trouxe algumas novidades com Teatro Martins Pena, que foi uma inovação, e questões de vanguarda com a Pop Art também chamaram a atenção", avalia Cecílio. No entanto, os professores do cursinho destacaram que "foi uma prova com pouco de brilho na maioria das questões, com um grau de dificuldade médio."

Assim como os vestibulandos do domingo, nesta segunda, todos os candidatos responderão a 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), 30 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 30 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).