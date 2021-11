Assista à live especial do Dia Mundial do Diabetes no canal Um Diabético

Neste domingo (14) é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. Para celebrar a data, o canal Um Diabético, do jornalista Tom Bueno, em parceria com a Goicoechea DiabetTX preparou uma live especial sobre o tema. A transmissão começa às 11h no canal do YouTube do jornalista.



Tom Bueno conversará sobre o assunto com o Dr. Fadlo Fraige, endocrinologista e presidente da ANAD (Associação Nacional de Assistência ao Diabético), que também esclarecerá as principais dúvidas sobre a doença que atinge cerca de 16,8 milhões de brasileiros, segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF).



De acordo com a IDF, o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. No total, 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade sofrem com a doença, apontam dados da Federação Internacional de Diabetes.



O Atlas recente da entidade mostra que o Brasil gasta em torno de US$ 52,3 bilhões por ano no tratamento de adultos com a doença, o que resulta em cerca de US$ 3 mil dólares por pessoa.



A live especial no canal Um Diabético de Tom Bueno começa às 11h deste domingo (14). Não perca!