Número de vacinas distribuídas aos estados e DF supera 350 milhões

O Ministério da Saúde informou, neste sábado (13), que o Brasil já distribuiu 350 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para estados e municípios.

A vacina mais distribuída até o momento foi a Pfizer/BioNTech (132,8 milhões de doses). Depois, vêm a Fiocruz/AstraZeneca (118,2 milhões), Butantan/Sinovac (100,9 milhões) e Janssen (4,8 milhões).

De acordo com o ministério, das doses distribuídas, 295 milhões já foram aplicadas. Com isso, 157 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose de vacina e 127 milhões com duas doses da vacina ou dose única.

O Brasil registrou, na última sexta-feira (12), 267 mortes por Covid-19 e 14.598 novos casos diagnosticados, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

Com o balanço, o país contabiliza 610.491 óbitos e 21.939.196 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 21,1 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no país.