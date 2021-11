Alta da inflação e aprovação da PEC dos Precatórios marcam a semana

A inflação oficial de preços ganhou ritmo e saltou 1,25% em outubro, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se do maior avanço para o mês desde 2002. O resultado representa uma aceleração em relação à alta de 1,16% dos preços em setembro e faz o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumular alta de 10,67% nos últimos 12 meses, resultado ainda mais próximo do triplo da meta estabelecida pelo governo para este ano, de 3,75%. Já em 2021, a inflação soma alta de 8,24%



A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, por 323 votos contra 172, a Proposta de Emenda à Constituição nº 23, conhecida como PEC dos Precatórios. A aprovação representa uma vitória para o governo, que tem na PEC a possibilidade de ampliar em R$ 91,6 bilhões o espaço para gastar no Orçamento de 2022, ano eleitoral. A justificativa do governo é que o projeto é necessário para viabilizar a execução do Auxílio Brasil, a nova formatação do Bolsa Família. O texto recebeu 312 votos favoráveis e 144 contrários. Para a aprovação de uma PEC são necessários pelo menos 308 votos a favor da proposta. Agora a proposta será analisada pelo Senado





O STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu o julgamento que tratava dos repasses das emendas do chamado orçamento secreto. Rosa Weber, relatora da ação, votou pela suspensão dos repasses. Ela foi acompanhada pelos ministros Luis Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Dias Toffoli, o último a incluir o voto na sessão virtual. Divergiram de Weber os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques



O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro se filiou ao partido Podemos, durante evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. A filiação abre caminho para sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2022 pela chamada “terceira via”. Em um auditório lotado, Moro falou como presidenciável, relembrando sua carreira e a atuação no combate à corrupção. Durante o discurso, ele fez alusão ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, referiu-se ao suposto esquema de rachadinha que envolve o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, e criticou a distribuição de verbas a parlamentares, no que ficou conhecido como "orçamento secreto"



O feriado prolongado da proclamação da República deverá ter 3,1 milhões de veículos transitando nas maiores rodovias paulistas, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que regula as principais rodovias paulistas sob concessão. O número considera ainda a previsão de tráfego nas rodovias sob a administração do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), do governo de São Paulo

As vereadoras Janaina Lima e Cris Monteiro, ambas do Novo, partiram para a agressão física uma contra a outra dentro do banheiro da Câmara Municipal de São Paulo na noite desta quarta-feira (10). Cris Monteiro diz ter sido agredida. Ela registrou boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito na manhã desta quinta-feira (11). A vereadora informou estar com marcas roxas evidentes no pescoço, que machucou o joelho na queda e teve escoriações



A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil e Ministério Público Estadual de Santa Fé do Sul, em São Paulo, realiza, na manhã desta quinta-feira (11), a Operação Ponzi, que investiga um grande esquema de "Pirâmide Financeira", que pode ter movimentado mais R$ 100 milhões nos últimos quatro anos

Servidores municipais de São Paulo entraram em confronto com policiais militares e guardas-civis nesta quarta-feira (10) durante protesto em frente à Câmara Municipal, na região central, contra o projeto de reforma da previdência, de autoria do prefeito Ricardo Nunes (MDB)

A Prefeitura de São Paulo manteve a obrigatoriedade do uso de máscara na capital paulista. A medida foi anunciada na manhã desta quarta-feira (10), em coletiva de imprensa com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o secretário da Saúde, Edson Aparecido. A gestão municipal apresentou um estudo com dados sobre a pandemia de Covid-19 na capital paulista, que indicou a necessidade de manutenção do uso do equipamento contra a transmissão do vírus

O júri responsável pelo julgamento do casal acusado de matar a adolescente de 12 anos Vitória Gabrielly condenou nesta terça-feira (9) Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Abrantes a 36 anos de prisão. Bruno Marcel foi condenado a pena de 36 anos e 3 meses de prisão pela reincidência em crime; ele cometeu o assassinato enquanto cumpria detenção em regime semiaberto. Mayara recebeu pena de 36 anos

Após o incêndio que atingiu a comunidade do Boi Malhado, na região do bairro do Limão, zona norte de São Paulo, na noite desta segunda-feira (9), grupo se mobiliza e pede doações para ajudar as 150 famílias que ficaram desabrigadas e perderam seus pertences



Um homem morreu e uma mulher foi baleada em uma fábrica de brinquedos no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira (8). O atirador cometeu suicídio em seguida





A cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo na última sexta-feira (5), é tema de um mural que está sendo produzido no bairro de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A obra ocupa uma parede alta na Estrada do Campo Limpo, na altura do número 4.000. Repleto de cores, ele chama a atenção de quem passa pelo local

O estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid-19 no balanço diário divulgado nesta segunda-feira (8), de acordo com informações da Secretaria da Saúde. Trata-se da primeira vez desde março de 2020 – quando houve a primeira morte pelo novo coronavírus no estado – que não há registro de novos óbitos no balanço da secretaria

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) divulgou na última quarta-feira (10) o gabarito oficial da primeira fase do vestibular 2022. Uma questão de geografia (questão 42 — prova Q) foi anulada e a pontuação foi atribuída a todos os participantes. A prova da Unicamp foi realizada último no domingo (7) para mais de 58 mil participantes. Segundo a Comissão, 28 candidatos de Mogi das Cruzes (SP) foram aprovados direto para a segunda fase, porque foram liberados uma hora antes do prazo previsto

Um balanço realizado por meio de uma fiscalização-surpresa realizada pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), na segunda-feira (8), revelou que em 47% das unidades escolares vistoriadas os alunos não retornaram às atividades presenciais nem à modalidade remota. O estudo também constatou que 59% das unidades apresentavam problemas no transporte escolar e em 48%, ou seja, quase metade das unidades, havia computadores danificados ou sem funcionar na escola. A ação fiscalizou unidades escolares estaduais e municipais após a retomada das aulas presencias na rede pública de ensino

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou um decreto que transforma funções comissionadas em cargos de direção e funções gratificadas em instituições de ensino que fazem parte da RFEPCT (Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica), conhecida como Rede Federal. O ato faz parte do processo de reorganização administrativa das unidades do sistema. O decreto transforma 1.540 FCC (Funções Comissionadas de Coordenação de Curso), destinadas ao ensino básico, técnico e tecnológico, em 93 Cargos de Direção e 782 Funções Gratificadas

A Nicarágua concluiu no último domingo (7) uma eleição polêmica, em que o presidente Daniel Ortega se encaminha para o quarto mandato consecutivo, após 14 anos no poder. O pleito polêmico contou com sete candidatos da oposição presos nos últimos meses de campanha

A Câmara dos Deputados do Chile aprovou na madrugada da última terça-feira (9) a realização do julgamento político do presidente do país, Sebastián Piñera, abrindo assim o caminho para o impeachment do chefe de governo. O sinal verde foi dado após uma sessão que durou 24 horas, em que os parlamentares decidiram, por 78 votos a favor e 67 contra, que os senadores julguem Piñera pelas supostas irregularidades na venda de um projeto de mineração nas Ilhas Virgens Britânicas, reveladas no chamado Pandora Papers



A China chegou a um acordo com os Estados Unidos para "fortalecer a ação climática", disse o enviado especial chinês para o clima, Xie Zhenhua, na COP26, em Glasgow. "Ambas as partes reconhecem que há uma lacuna entre os esforços atuais e os objetivos do Acordo de Paris, por isso vamos reforçar em conjunto a ação climática", disse o funcionário, em entrevista coletiva, durante a conferência sobre mudança climática



Chuvas intensas no sul da Índia e no Sri Lanka mataram ao menos 41 pessoas, disseram autoridades na última quinta-feira (11), e meteorologistas preveem que os aguaceiros diminuirão nos próximos dias enquanto comunidades prejudicadas se livram da água acumulada



O chanceler austríaco Alexander Schallenberg anunciou na última sexta-feira (12) que espera obter no domingo a aprovação do Parlamento para o confinamento de todos os cidadãos que não tomaram a vacina contra a Covid-19, no momento em que o país registra um aumento no número de contágios



Uma cápsula da empresa americana SpaceX procedente da Estação Espacial Internacional (ISS) na qual viajavam quatro astronautas retornou à Terra na última segunda-feira (8) à noite, informou a Nasa. Freada pela atmosfera terrestre, assim como por quatro enormes paraquedas, a cápsula Dragon suportou a queda vertiginosa graças ao escudo térmico





O planeta caminha para uma alta de 2,4º C no fim do século, na comparação com o período pré-industrial, segundo estimativa divulgada nesta terça-feira (9) pela plataforma científica Climate Action Tracker. O valor é superior aos 2º C estabelecidos no Acordo de Paris, bem como ao limite de 1,5º C que deseja a ONU, a partir de um eventual acordo a ser firmado na COP26



Um cientista que faz parte do programa de doutorado da Universidade de Portsmouth, localizada em Londres, no Reino Unido, descobriu uma espécie de dinossauro com uma característica um tanto quanto diferente: um focinho extremamente grande. O médico aposentado Jeremy Lockwood foi quem fez a descoberta, que foi publicada na última quarta-feira (10) no periódico Journal of Systematic Palaeontology



A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou por meio de nota nesta quarta-feira (10) que recebeu o pedido de uso emergencial da vacina Convidecia, fabricada pela CanSino. A solicitação foi feita pelo laboratório Biomm, representante do imunizante no Brasil. De acordo com o comunicado, o pedido foi enviado na segunda-feira (8) e já está sendo avaliado pela equipe técnica; o prazo de análise é de sete dias úteis, sem contar o tempo do processo de exigência técnica, que é quando o laboratório precisa responder questões feitas pela Anvisa





A agência reguladora europeia para o setor de medicamentos (EMA, na sigla em inglês) anunciou, na quinta-feira (11), a aprovação na União Europeia, pela primeira vez, de dois tratamentos com anticorpos contra o coronavírus. Em um comunicado, a EMA disse ter aprovado o uso de um tratamento do laboratório farmacêutico suíço Roche, o Ronapreve, e de outro, do laboratório sul-coreano Celltrion, chamado Regdanvimab

O boletim InfoGripe divulgado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), na quinta-feira (11), mostra um aumento no número de casos de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) associados a vírus respiratórios entre crianças entre 0 a 9 anos de idade. Segundo a publicação, houve aumento nos casos de VSR (vírus sincicial respiratório), com números semanais superiores aos de Sars-CoV-2, nessa faixa etária. Já para adultos com mais de 20 anos, a Covid-19 ainda predomina entre os casos de SRAG





O governo federal conseguiu antecipar a vinda de 35 milhões de vacinas contra a Covid-19 que chegariam ao Brasil em dezembro. A previsão inicial para o mês de novembro era receber dos laboratórios 61,8 milhões de doses, mas esse número subiu para 98 milhões de doses. Segundo a previsão do Ministério da Saúde, devem ser entregues 21,7 milhões de doses da AstraZeneca, 56,7 milhões da Pfizer e 7,7 milhões da Janssen, de dose única

Esqueça as injeções ou os sprays nasais para se vacinar contra a Covid-19. Cientistas do IPP (Instituto Politécnico do Porto), de Portugal, estão desenvolvendo um imunizante que poderá ser ingerido em um iogurte líquido ou no suco de frutas. A vacina comestível será feita à base de plantas de frutos e probióticos (alimentos com micro-organismos vivos, que são bons para a saúde) modificados geneticamente

O planeta registrou queda de 4% nas mortes por Covid-19 na última semana, na comparação com a anterior, segundo balanço da OMS (Organização Mundial da Saúde). De acordo com boletim epidemiológico, no mesmo período avaliado, houve alta de 1% nos novos casos de infecção pelo novo coronavírus