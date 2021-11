Canal da Mancha registra recorde de travessias de migrantes

O Reino Unido informou nesta sexta-feira (12) que resgatou quase mil migrantes que tentavam fazer a travessia do Canal da Mancha na útlima quinta-feira (11), em um novo recorde da crise migratória na região.

Ao menos três pessoas estão desaparecidas após caírem dos pequenos botes usados para a passagem.

Antes do recorde de quinta-feira, o maior número registrado na área havia sido em 3 de novembro, quando 853 pessoas foram resgatadas. Os britânicos acusam os franceses de terem perdido o controle da situação dos deslocados em seu território.

Desde o início do ano, são mais de 20 mil pessoas que tentaram a travessia. Em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, foram pouco mais de 8,4 mil migrantes.

"Os cidadãos britânicos não aguentam mais ver pessoas morreram no Canal da Mancha enquanto grupos criminosos fazem lucro com a miséria delas. O nosso novo plano de migração vai reparar o sistema quebrado que encoraja os migrantes a tentar essa viagem letal", disse um membro do governo de Boris Johnson à emissora BBC.