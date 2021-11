Desmatamento na Amazônia tem novo recorde em outubro

O Inpe (Instituto de Pesquisas Espaciais) divulgou nesta sexta-feira (12) que 877 quilômetros quadrados da Amazônia foram desmatados em outubro, recorde para o mês na série histórica do sistema Deter - B, que teve início em 2016.

Segundo o porta-voz da campanha Amazônia do Greenpeace, Rômulo Batista, "enquanto o governo federal tenta vender o Brasil como potência verde na COP 26, a verdade é que o desmatamento em outubro bateu mais um recorde e vem sendo impulsionado pela política antiambiental do presidente, do Ministério do Meio Ambiente com apoio de parte do Congresso Nacional".

Os alertas de desmatamento em outubro se concentraram nos estados do Pará 501 km² (57% do total), Amazonas 116 km² (13% do total) e Mato Grosso 105 km² (12% do total).

Estimativas do Observatório do Clima apontam que a maior parte (46%) dos gases estufa emitidos pelo Brasil são provenientes do desmatamento. Os dados de 2020 mostram que o Brasil continua, desde 2010, a ampliar suas emissões. No ano passado, em plena pandemia, o aumento das emissões de gases de efeito estufa no Brasil foi de 9,5%; no restante do mundo, houve redução de cerca de 7%.