Espécie de dinossauro com nariz exótico é descoberta na Inglaterra

Um cientista que faz parte do programa de doutorado da Universidade Portsmouth, localizada em Londres, no Reino Unido, descobriu uma nova espécie de dinossauro com uma característica um tanto quanto diferente: um focinho extremamente grande.



O médico aposentado Jeremy Lockwood foi quem fez a descoberta que foi publicada nesta quarta-feira (10) no periódico Journal of Systematic Palaeontology.



A nova espécie recebeu o nome de Brighstoneus simmondsi e os seus ossos foram encontrados em 1978 na Ilha de Wight, na costa sul da Inglaterra. Desde então ficaram armazenados no Museu da Ilha dos Dinossauros.

O nome dado é uma homenagem à região onde o fóssil foi descoberto, a vila de Brighstone, e também ao cientista que encontrou o dinossauro há quatro décadas atrás, o colecionador Keith Simmonds.



O especialista dedicou 4 anos de pesquisas para entender as características dessa espécie, até então desconhecida pelos arqueólogos. Com o passar do tempo ele iniciou o processo de reconstrução do crânio do animal e, a partir disso, descobriu algumas particularidades em relação a outras espécies já encontradas.



“Por mais de 100 anos, só tínhamos visto dois tipos de dinossauros na Ilha de Wight - o herbívoro Iguanodon bernissartensis e Mantellisaurus atherfieldensis. Eu estava convencido de que diferenças sutis entre os ossos revelariam uma nova espécie, então me propus a medir, fotografar e estudar a anatomia de cada osso”, destacou o médico aposentado em comunicado divulgado pela Universidade de Portsmouth.

“O número de dentes foi um sinal. O Mantellisaurus tem 23 ou 24, mas este tem 28. Também tinha nariz bulboso, enquanto as outras espécies tinham nariz muito reto. Ao todo, essas e outras pequenas diferenças tornaram muito obviamente uma nova espécie.”



O Brighstoneus simmondsi tinha cerca de 8 metros de comprimento e pesava aproximadamente 600 kg, revelaram os estudos. Além disso, as pesquisas apontam que a espécie habitou o planeta há 125 milhões de anos atrás.



A descoberta da nova espécie é uma esperança para que sejam encontrados novos vestígios de outros animais que viveram na região há milhões de anos. Para Jeremy Lockwood, a humanidade pode estar perto de um período de renascimento a respeito da descoberta de novos fósseis de dinossauros.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Fábio Fleury