Enade: preenchimento obrigatório do questionário termina no sábado

O preenchimento obrigatório do questionário do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 2021 termina às 23h59 do próximo sábado (13) por meio do Sistema Enade, via internet.

A edição 2021 do Enade irá avaliar cerca de 490 mil estudantes concluintes dos cursos de 30 áreas do conhecimento vinculadas ao ano II do sexto ciclo avaliativo do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior).

O exame do Enade acontece já no domingo (14). A consulta do local de prova dos estudantes é por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição. O documento está disponível no Sistema Enade apenas para os participantes que concluíram o Cadastro do Estudante e o preenchimento do Questionário do Estudante.

No cartão constam informações como local e horário de aplicação da prova, documento de identificação exigido no dia do exame, além de tratamento por nome social e atendimento especializado (se solicitados e aprovados). Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação no dia da aplicação.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), os participantes que apresentarem no dia da prova sintomas de Covid-19 ou de alguma das outras doenças infectocontagiosas listadas no edital do Enade 2021 não devem comparecer ao exame. Nesse caso, o estudante deve solicitar dispensa de prova no período de 16 de dezembro a 21 de janeiro de 2022, por meio do Sistema Enade.