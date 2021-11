Braga: Confira a listagem com beneficiários do Programa Devolve ICMS

O Devolve ICMS é uma iniciativa do governo do Estado do Rio Grande do Sul e visa devolver ICMS para famílias de baixa renda. O programa abrangerá famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) com base nos critérios que recebem o benefício do Bolsa Família ou cujo titular familiar tenha algum dependente matriculado na rede estadual de ensino médio regular.

Para retirar o seu cartão, o titular deverá portar documento com foto e número de CPF. Somente a pessoa inscrita no CadÚnico poderá efetuar a retirada junto ao CRAS de Braga das 09h às 15h, conforme datas especificadas abaixo.

O Banrisul entregará os cartões a todos os beneficiários do Programa entre os dias 16 e 26 de novembro, observado o calendário organizado em ordem alfabética (confira abaixo).

Datas de entrega por ordem alfabética do titular do cartão:

• 16/nov: letras A,B

• 17/nov: C,D

• 18/nov: E,F,G

• 19/nov: H,I,J

• 22/nov: K,L

• 23/nov: M

• 24/nov: N,O,P,Q,R

• 25/nov: S,T,U

• 26/nov: V,W,X,Y,Z

CLIQUE AQUI para conferir a listagem com os nomes dos beneficiários do município de BRAGA/RS

