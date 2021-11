O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens, de acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), com uma prevalência de mais de 66 mil casos por ano.

Neste episódio de Você e o Doutor, o médico Antonio Sproesser fala um pouco sobre as novidades no tratamento e exames preventivos do câncer de próstata, fundamentais para aumentar as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes.