Google lança recurso que busca sósias de pets em obras de arte

Os pets são considerados especiais e únicos por seus donos, assim como obras de arte. Com uma ajuda da tecnologia é possível localizar em pinturas expostas pelo mundo uma representação quase identica ao do animalzinho de estimação.

Uma nova ferramenta disponibilizada pelo Google a partir desta terça-feira (9), o Pet Portraits, permite que donos de gatos e cachorros, por exemplo, descubram se o pet tem algum irmão gêmeo desenhado por artistas.

A função está disponível no aplicativo Google Arts & Culture, que pode ser baixado tanto por usuários do sistema operacional Android, como do iOS, dos iPhones.

Para usá-la, é necessário tirar uma foto do pet com o recurso de câmera do próprio app, que em seguida exibirá sósias dos bichinhos. Depois disso, é possível compartilhar as fotos do animaizinho ao lado das obras nas redes sociais.



Após acessarem as imagens, os donos recebem também informações sobre a história do trabalho artístico e do artista que produziu a obra.

A identificação e comparação dos pets com os animais que foram pintados em quadros é feita por meio do machine learning (aprendizado de máquina, em tradução livre). Este termo refere-se a dispositivos que têm a capacidade de aprenderem sozinhos a partir de grandes volumes de dados.



Essas máquinas usam big data e algoritmos para identificar alguns tipos de padrões nas informações para então passar a conectá-las e oferecer resultados aos usuários dos serviços. Todo esse processo é feito sem a interferência humana.

*Estagiário do R7 sob suprevisão de Pablo Marques