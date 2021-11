Presidente do Inep terá de explicar demissões coletivas de servidores

O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Danilo Dupas Ribeiro, é esperado nesta quarta-feira (10) na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Ele terá de explicar por que dezenas de servidores ligados à organização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pediram, nesta segunda-feira (8), o desligamento de seus cargos.

A reunião será realizada no plenário 10, a partir das 10h30.

O Inep é uma autarquia federal vinculada ao MEC (Ministério da Educação) e é responsável por avaliações nacionais, como o Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) e o Enem, que será realizado para mais de 3 milhões de estudantes nos próximos dias 21 e 28 de novembro.

Os servidores alegaram "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep". Apesar dos pedidos de exoneração, o Inep afirmou que o Enem está mantido.

Em audiência na Comissão de Educação em junho, Danilo Dupas disse que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, queria acesso prévio à prova do Enem para garantir que ela seja técnica.

Em julho, ao ser questionado pelo colegiado, Ribeiro negou a intenção de censurar o conteúdo das provas.