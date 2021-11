Unicamp classifica direto para a segunda fase estudantes de Mogi

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares) aprovou 28 candidatos para a segunda fase do vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) que foram dispensados antes do horário previsto para o término. Os participantes estavam na sala 23 na UMC (Universidade de Mogi das Cruzes), localizada na Grande São Paulo, e foram liberados uma hora antes do prazo, no último domingo (7).

Em nota oficial a Comvest esclarece que para que não haja prejuízo aos candidatos da sala e nem aos demais candidatos do vestibular Unicamp 2022, "todos os 28 candidatos presentes na prova, na referida sala, estarão classificados para a segunda fase do Vestibular Unicamp 2022."

A Comvest também informa que a medida não prejudica os demais candidatos do vestibular Unicamp, tendo em vista que eles serão classificados normalmente de acordo com as regras definidas pela Resolução GR 052/2021, e que os 28 estudantes da referida sala serão adicionados ao grupo.

A nota diz ainda que em relação aos colaboradores envolvidos, eles não participarão das próximas etapas e os coordenadores serão advertidos. "Ressaltamos que a ampliação do horário da primeira fase havia sido amplamente divulgada e as orientações haviam sido passadas e reforçadas no treinamento a todos os colaboradores e repetidas em todas as 1.749 salas de prova", esclarece a comissão.

Ao todo 58.425 participantes realizaram a prova da 1ª fase aplicada em 31 cidades do estado de São Paulo e capitais brasileiras.

