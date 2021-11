Terminal 1 do aeroporto de Guarulhos reabre após 19 meses

O Terminal 1 do aeroporto de Guarulhos foi reaberto nesta terça-feira (9) com as operações de embarques e desembarques domésticos da companhia aérea Azul.

O local estava fechado desde abril do ano passado após as restrições do número de voos em meio ao avanço da pandemia do novo coronavírus.

Até o fechamento, a movimentação do Terminal 1 representava 10% da média diária do total de embarques e desembarques de passageiros no aeroporto.

De acordo com a GRU Airpot, concessionária que administra o aeroporto internacional de São Paulo, também fica reestabelecido o transporte entre terminais e de conexão com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e os serviços de transfer no terminal.