ITA disponibiliza gabarito oficial do vestibular 2022 para consulta

O gabarito do vestibular 2022 do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) já está disponível para consulta no site do instituto. Os aprovados para a 2ª fase vão realizar as provas de matemática, química, física e redação nos próximos dias 24 e 25 de novembro.

No vestibular ITA-2022, o número oficial de candidatos inscritos foi de 7.988 e o índice de abstenção na 1ª fase foi de 13,1%.

Para auxiliar os vestibulandos na redação, o instituto disponibiliza na página da internet o Manual de Orientação do ITA. A proposta de redação do vestibular pode ser composta de textos verbais, não verbais (foto ou ilustração, do tipo charge ou tira) ou de ambos.

A redação deve ser um texto dissertativo-argumentativo, coerente, claro e escrito de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A avaliação da redação do vestibular do ITA obedece a cinco critérios que somados totalizam 10 pontos.

- Tema: nota mínima zero e máxima dois pontos;

- Tipo de texto: nota mínima zero e máxima dois pontos;

- Coerência: nota mínima zero e máxima dois pontos;

- Coesão: nota mínima zero e máxima dois pontos;

- Modalidade: (conformidade com a norma padrão) – nota mínima zero e máxima dois pontos.