13 coordenadores do Enem pedem demissão dias antes do exame

Às vésperas da primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), 13 coordenadores pediram demissão do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), o responsável pela realização do exame, nesta segunda-feira (8).

De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, os servidores alegam que as decisões não são tomadas utilizando critérios técnicos. Segundo texto publicado pelo jornal, "o atual presidente Danilo Dupas — o quarto em três anos — é acusado pelos funcionários de desmonte do órgão mais importante do MEC (Ministério da Educação), assédio e desconsideração de aspectos técnicos na tomada de decisões."