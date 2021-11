Evento on-line gratuito fará revisão para o Enem 2021; inscrições estão abertas

A terceira edição do Preparadão Live, formato digital do festival de educação Preparadão Universia, abriu está com inscrições abertas para todos estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. O evento abordará a preparação para ingresso no ensino superior, dicas sobre o Enem, além da escolha de carreiras profissionais. O ex-bbb e economista Gil do Vigor estará na programação ministrando uma aula sobre educação financeira.

Nesta edição, o evento terá duas lives com programações que ajudarão os vestibulandos na rotina de estudos e escolha profissional. A youtuber Camila Loures fará a apresentação do Preparadão que também contará com a presença dos criadores do PodPah, um dos podcasts mais populares do momento.

A primeira live será realizada em 16 de novembro deste ano com mais de 10 aulas preparatórias de diversos temas. A segunda ocorre em 31 de janeiro de 2022, voltada para as habilidades que serão mais solicitadas pelos profissionais nos próximos anos, como as softskills. As atividades também terão a participação de professores da plataforma Me Salva!, com aulas de redação, geografia, matemática e química. Os participantes vão conferir dicas de organização e planejamento para revisar os conteúdos para a prova sem sair de casa.



Enem 2021

Nesta edição do Enem 2021, as provas acontecem em duas etapas. A primeira nos dias 21 e 28 de novembro deste ano, para os estudantes que se inscreveram e realizaram o pagamento no período regular, e a segunda, nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, para participantes isentos que participaram da reabertura das inscrições.

O cartão de confirmação do Enem, documento em que informa o local em que cada inscrito fará as provas do exame, já pode ser consultado pelos inscritos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela avaliação, liberou o acesso ao cartão na última quarta-feira, dia 3.

Dica para não chegar atrasado no Enem

Para não errar o caminho da escola ou faculdade onde você vai fazer a prova, se liga na dica: caso não possa ir presencialmente conhecer onde você vai fazer o exame, dá pra saber usando o Google Maps, que diz os ônibus, trens ou metrô que te levam até lá, os horários das conduções, o tempo gasto de trajeto e se você for de carro, andando ou de bicicleta também é possível conferir o tempo de deslocamento e se há engarrafamento.

Esse aplicativo provavelmente já veio instalado no seu celular, mas se não tiver é só acessar o site. Lembre-se de sair com antecedência. Essas e outras dicas podem ser conferidas nas redes sociais do Educa Mais Brasil, maior programa de incentivo educacional do país. O Educa tem usado os seus canais para produzir material exclusivo para o Enem.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil