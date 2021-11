Duas universidades nos EUA são evacuadas após ameaça de bomba 

As universidades de Cornell e de Columbia, no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, foram evacuadas neste domingo (7) após ameaça de bomba nas duas unidades de ensino. Elas fazem parte da chamada Ivy League, conferência que reúne oito das melhores universidades privadas no país norte-americano.

Por meio de uma série de publicações no Twitter, a Universidade de Cornell, em Ithaca, fez uma série de alertas para que os visitantes e os trabalhadores deixassem o local imediantamente. De acordo com os posts, as informações sobre possíveis bombas foram feitas para a polícia.

Já a Universidade de Columbia, em Manhattan, evacuou todos os edifícios do complexo.

Na sexta-feira (5), a Universidade de Yale, em Connecticut, também chegou a ser esvaziada por questão de segurança. As ameaças, no entanto, acabaram não se confirmando. Yale também faz parte do Ivy League.