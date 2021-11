Unicamp: 1ª fase é realiza hoje para mais de 63 mil participantes

Estudantes que buscam uma vaga na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) devem fazer a prova da primeira fase do vestibular 2022 neste domingo (7). Estão inscritos no processo seletivo 63.298 candidatos, que irão concorrer a 2.540 vagas, em 69 cursos de graduação.

A prova desta primeira fase é composta de 72 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte maneira: 12 questões de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, 12 questões de matemática, 8 questões de história e 8 questões de geografia (incluindo filosofia e sociologia), 8 questões de física, 8 questões de química, 8 questões de biologia e 8 questões de inglês. Cada questão tem quatro alternativas.

O exame começa às 13h e os candidatos têm até às 18h para entregar a prova.

Os candidatos que realizarem a prova do vestibular devem seguir os protocolos de biossegurança, como uso de máscara cobrindo o nariz e a boca e uso de álcool em gel. No Estado de São Paulo, a Comvest irá aplicar as provas da primeira fase em 31 cidades, fora do Estado, recebem as provas cinco capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

É permitido o uso de caneta esferográfica preta de material transparente, lápis, borracha, régua transparente e compasso. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, relógios do tipo smartwatch, corretivo líquido, lapiseira, caneta marca texto, boné, chapéu, ou outros materiais estranhos à prova. O candidato poderá usar relógio para controlar o tempo, mas todos os relógios deverão ficar ao lado da carteira.

Está permitido: água, sucos, doces, uso de bermudas e vestimentas leves. Os candidatos poderão tomar água/sucos na sala, mas está proibido o consumo de alimentos nas salas. Serão disponibilizados espaços abertos e controlados para esse fim.

Calendário Vestibular Unicamp 2022

Para o candidatos que forem aprovados na primeira fase, a segunda fase deve ocorrer nos dias 9 e 10 de janeiro de 2022. Para os cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), as provas estão marcadas para serem realizadas entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2022.

A divulgação da primeira chamada será no dia 14 de fevereiro de 2022, às 15 horas. A matrícula será online das 9h do dia 15 de fevereiro de 2022 às 17h do dia 17 de fevereiro de 2022.