Saiba o que fazer para impulsionar o preço de um veículo seminovo

O salto recente no preço dos automóveis usados levou muitos motoristas a pensar no que podem fazer para manter seus veículos valorizados. Pensando nisso, a InstaCarro, plataforma que auxilia a venda de veículos seminovos, listou alguns fatores que impulsionam o valor de um carro no mercado. Confira as dicas nas próximas fotos

Cor



As pinturas mais sóbrias são sempre mais valorizadas na hora da revenda, como preto, prata e branco. De janeiro a agosto de 2021, as três cores foram as mais negociadas pela plataforma, representando 75% das transações, aponta a InstaCarro

Opcionais



Os itens opcionais dos veículos também valem dinheiro. Somente neste ano, a média de valor, em relação a Tabela Fipe, foi de 93% em automóveis que possuem todos os itens de série, como ar condicionado, vidros elétricos, direção assistida (hidráulica ou elétrica), sensor de ré, câmera de ré e central multimídia. A média global ficou em 86% no mesmo período

Minimize a desvalorização



O presidente da InstaCarro, Luca Cafici, explica que o respeito às revisões e manutenções periódicas, o abastecimento em postos de confiança, o uso de peças originais, os reparos na lataria e a manutenção dos itens de série em boas condições ajudam a minimizar a desvalorização dos veículos usados na hora da venda









Nada de carro blindado



"A blindagem, ao contrário do que muitos imaginam, diminui o tempo de vida do automóvel, e isso influencia diretamente no valor da revenda", aponta Cafici