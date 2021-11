Brasil registra 328 mortes e 11.866 novos casos de Covid em 24 horas

O Brasil registrou neste sábado (6) 328 mortes e 11.866 novos casos de Covid-19, segundo boletim diário divulgado pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saude). A média móvel de infectados nos últimos 7 dias é de 10.033 casos.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Brasil já registrou 21.874.324 casos, que levaram a morte de 609.388 pessoas. Uma taxa de letalidade de 2,8%.

São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com o maior número de casos, respectivamente. O Rio de Janeiro, que entra na quinta posição da lista de casos confirmados, registra o segundo maior número de óbitos.

De acordo com o Vacionômetro do R7, mais de 155 milhões de brasileiros foram vacinados com a primeira dose contra a Covid-19, o que representa 73,46% da população do país. Outras 119 milhões de pessoas receberam a 2ª dose ou a dose única no Brasil.

O país também ultrapassou a marca de 10 milhões de pessoas que tomaram doses de reforço contra a Covid-19.