Velório é liberado para público e fãs se despedem de Marília Mendonça

Os fãs que aguardavam ansiosos na fila do lado de fora do ginásio Goiânia Arena, em Goiânia (GO), começaram a entrar no velório para fazer sua última homenagem à cantora Marília Mendonça e ao seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho.

A previsão e de que o velório siga até as 16 horas, quando os corpos seguirão em cortejo no caminhão do Corpo de Bombeiro pela cidade até o Cemitério Parque Memorial para o sepultamento, também com acesso restrito.