WhatsApp Web dispensa celular e pode ser usado em 4 dispositivos

O grupo Meta, antigo Facebook, disponibilizou nesta sexta-feira (5) uma nova atualização que permite ao usuário usar o WhatsApp Web sem precisar de internet no celular. Lançado em 2015, esta é uma das maiores atualizações da versão do aplicativo de troca de mensagens para o navegador do computador.

Outra função que a nova atualização disponibilizou é a possibilidade de vincular até quatro dispositivos à mesma conta. As mensagens enviadas ao número de celular cadastrado no WhatsApp serão sincronizadas em tempo real em todos os aparelhos.

Para ter acesso à nova funcionalidade do WhatsApp Web, é preciso realizar uma autenticação de QR code usando o celular com o aplicativo do WhatsApp instalado.

Após realizar a leitura do código QR code que aparecerá ao acessar o WhatsApp Web, a versão do navegador fará um breve download das mensagens armazenadas no telefone. Em seguida, o usuário já poderá enviar mensagens sem conexão de internet no celular.

A atualização do WhatsApp Web é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta sexta. Entretanto, alguns usuários podem não ter acesso às novas funcionalidades disponibilizadas pelo grupo Meta, já que a versão do aplicativo para o navegador está me modo beta.