No dia da Ciência conheça as animações do projeto AnimaFísica

No Dia da Ciência e Cultura comemorado nesta sexta-feira (5), pesquisadores e estudantes do Instituto de Física ‘Gleb Wataghin’ da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) apresentaram dois projetos de animações, que estão disponíveis no site e no Youtube.

Lançado em outubro de 2019, “Quarks & Léptons” apresenta pela primeira vez os personagens Mari e Pedro, e trata da visão atual do modelo atômico, conteúdo que faz parte da BNCC (Base Nacional Curricular Comum). Já o curta-metragem “Raios Cósmicos”, a segunda animação do AnimaFísica, é o trabalho mais recente do projeto.

Com apoio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e do DRCC (Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia) da Unicamp, o filme acompanha um diálogo entre a jovem Mari e seu pai, o professor Pedro, que conhecem o novo álbum da banda de rock favorita da garota. Com muita música, o filme destaca também a importância do trabalho de cientistas como o brasileiro Cesar Lattes e Gleb Wataghin, que dá nome ao Instituto de Física da Unicamp.

À frente das animações está o cineasta Maurício Squarisi, que trabalha há mais de 40 anos com cinema de animação e dirige o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas (SP) ao lado do fundador, Wilson Lazaretti.

Com mais de 300 filmes produzidos, entre obras próprias e produzidas nas mais de 2.500 oficinas de animação ministradas, o Núcleo tem dois longas-metragens lançados e é um dos mais longevos e atuantes polos de produção no segmento no país.