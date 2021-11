Saiba como o teste de nivelamento pode te ajudar a aprender inglês

Um dos pré-requisitos mais exigidos pelas empresas durante a contratação de um novo funcionário é o conhecimento da língua inglesa. Dominar o idioma deixou de ser um diferencial no currículo e passou a ser essencial para conquista de melhores colocações no mercado de trabalho, possibilitando mais oportunidades de crescimento profissional.

Além disso, para quem planeja viagens de intercâmbio, dominar o idioma é um facilitador para os processos seletivos de programas de bolsas de estudos internacionais. Nem todo mundo sabe, mas na internet é possível encontrar diversas ferramentas gratuitas para que auxiliam a descobrir seu nível de conhecimento.

O teste de nivelamento do Educa Mais Brasil, por exemplo, é disponibilizado on-line e gratuitamente no site da plataforma. Ao concluí-lo, o estudante, além de saber qual o nível de conhecimento da língua, tem acesso a descontos de até 70% em cursos de inglês online. Composto por 25 questões, o teste avalia a compreensão oral, escrita, gramatical e também vocabulário. Em apenas 15 minutos, o estudante pode ter o resultado do teste na tela do computador.

Para o professor Edson Barreto da Silva, o teste de nivelamento é o primeiro passo para quem quer aprender um novo idioma. “A língua inglesa, hoje, está em todos os setores do desenvolvimento. Falar inglês fluentemente ou, pelo menos, saber o básico, é de suma importância. Haja vista que as novas tecnologias e o crescente polo turístico vêm requerendo pessoal capacitado na língua estrangeira”, afirma o profissional. Com mais de vinte anos de docência, o professor destaca que o teste de nivelamento ajuda a identificar o conhecimento e habilidades que o estudante já tem com a língua, otimizando o tempo de estudo.

Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas começaram a se dedicar aos estudos e a aprender uma nova língua. A boa notícia é possível começar de forma autodidata. O design gráfico Amós Costa, 28, aproveitou o home office para colocar em prática um desejo que já tinha há algum tempo: aprender inglês.

Por conta dos programas de edição, que em sua maioria usam termos em inglês, o profissional pesquisou cursos gratuitos de idioma e, hoje, já consegue pronunciar e entender o que é dito nas videoaulas que assiste. “Eu sempre quis aprender inglês mais completo porque o que aprendemos nas escolas é bem básico. Com a falta de tempo e a correria do trabalho, eu não conseguia conciliar. Quando veio a pandemia e a gente precisou ficar em casa, aproveitei esse tempo ocioso e comecei a me especializar no idioma. Foi uma das melhores coisas que fiz por mim e pela minha carreira”, avalia.

Porém, é preciso prestar atenção nos conteúdos e nas informações dadas nas aulas. No inglês, a mesma palavra pode ter diversos significados, sendo assim, entender o que é dito, fazer anotações e praticar a pronúncia podem ser de grande valia. “As novas mídias e tecnologias estão usando cada vez mais a língua inglesa como podemos ver em aparelhos, manuais, serviços... Tudo é em inglês e os jovens até têm facilidade de entender as expressões mais comuns associadas à tecnologia, mas ignoram o conhecimento mais aprofundado. O teste de nivelamento serve também para motivar a estudar e avaliar a proficiência na língua. E esse interesse deve ser motivado”, conclui o professor Edson Barreto.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil