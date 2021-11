Saiba quais são os temas recorrentes na Fuvest e na Unicamp

Nesta etapa final dos estudos o R7 separou algumas dicas com os temas mais recorrentes nos processos seletivos 2022 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) para os vestibulandos.

Os coordenadores Vitor Ricci e do Poliedro Curso de Campinas e Márcio Guedes do Poliedro Curso São José dos Campos, apontam os temas mais cobrados e listam as principais características de cada exame.

Unicamp

Para Vitor Ricci, a dificuldade da prova da Unicamp não está nas ‘pegadinhas’ dos enunciados ou na cobrança dos conteúdos do ensino médio, mas na interpretação e na avaliação que o vestibulando precisa fazer sobre como irá juntar seus conhecimentos para responder a questão. "Não basta saber os conceitos, também é preciso saber fazer a leitura correta da situação proposta e estar atento ao comando da questão", esclarece.

No vestibular da Unicamp, a redação equivale a 20% da nota final. A maioria dos vestibulares cobra o formato clássico de dissertação, mas a Unicamp traz gêneros que variam a cada ano. A prova oferece duas opções ao candidato. Ainda, segundo o especialista, a diversificação faz com que o estudante precise se preparar ao longo do ano para se deparar com estruturas textuais diversificadas.

Unicamp amplia em uma hora tempo da 1ª fase do vestibular

A prova da Unicamp é bastante atualizada e traz notícias contemporâneas. Nas questões, exige a interpretação de textos, imagens e gráficos. Em Inglês, o uso de textos das redes sociais são frequentes entre as questões. É possível se deparar com memes e publicações de Twitter e Facebook, entre outros formatos. "Por isso, saber fazer análises e correlações é essencial", avalia.

A primeira fase do vestibular será realizada no próximo domingo (7). Já a segunda fase será nos dias 9 e 10 de janeiro de 2022. Confira os assuntos que mais estiveram presentes nos vestibulares da Unicamp entre 2017 e 2021 da primeira e segunda fase:

Temas mais recorrentes entre 2017 e 2021 - 1ª Fase

- Português: (15,3 %) tendências contemporâneas e literatura africana de língua portuguesa;

- Interpretação de texto: (34,90%) aspectos do texto;

- Inglês: (100%) interpretação de texto;

- Arte: (50%) múltiplas artes;

- Matemática: (11,96%) introdução à álgebra linear;

- História: (13,3%) Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e Mundo Contemporâneo;

- Geografia: (9,68%) urbanização;

- Filosofia: (25%) nascimento da filosofia, filosofia do Renascimento e filosofia contemporânea;

-Sociologia: (44,83%) sociologia da cultura;

- Biologia: (8,93%) grupos zoológicos;

- Física: (12,2%) energia, trabalho e potência;

- Química (18,8%): estudos físicos, sistemas e misturas.

Temas mais recorrentes entre 2017 e 2021 - 2ª Fase

- Português: (19,84%) Modernismo no Brasil: 3ª geração;

- Interpretação de texto: (12,16%) intertextualidade e interdiscursividade;

- Inglês: (100%) interpretação de texto;

- Matemática: (10,98%) relações e funções;

- História: (11,16%) Segundo Reinado;

- Geografia: (10,64%) problemas urbanos;

- Filosofia: (56,25%) filosofia helenística;

- Sociologia: (100%) século 21;

- Biologia: (10,38%) genética;

- Física: (9,43%) impulso, quantidade de movimento e análise dimensional;

- Química: (10,31%) equilíbrios, hidrólise e solubilidade.

Fuvest

Com menos de três meses para a Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) — a primeira fase está marcada para os dia 12 de dezembro de 2021, já a segunda fase será realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022.

Para o coordenador Márcio Guedes, a Fuvest tem como principal característica ser muito conteudista. "É uma prova exigente, pois é consistente no padrão de cobrança em toda a sua extensão", diz. "Todas as questões, mesmo as mais simples, cobram atenção na leitura do enunciado, base teórica e raciocínio lógico", explica o especialista.

A redação da Fuvest é uma dissertação de caráter argumentativo, que exige do estudante a capacidade de mobilizar suas opiniões e conhecimento sobre o tema para sustentar um ponto de vista. Outra dica importante do coordenador é que os estudantes leiam o manual e entendam as exigências do exame para evitarem erros durante a produção textual.

Confira os temas recorrentes nas questões objetivas de 2017 a 2021 da Fuvest

- Língua Portuguesa: (14,81%) origens do Realismo e realismo machadiano;

- Interpretação de texto: (25,81%) aspectos do texto;

- Língua Inglesa: (100%) interpretação de texto;

- Artes: (100%) Renascimento e América pré-colombiana;

- Matemática: (10,17%) centro dos triângulos e dos polígonos regulares;

- História: (14,29%) Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e mundo contemporâneo;

- Geografia: (12,28%) Geomorfologia e Climatologia;

- Sociologia: (100%) sociologias no século 20;

- Biologia: (9,26%) questões ambientais;

- Física: (9,26%) dinâmica e energia, trabalho e potência;

- Química: (16,67%) estados físicos, sistemas e misturas.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Karla Dunder