Sete dicas para ajudar os pais na hora de escolher uma escola 

Antes de fazer a matrícula ou rematrícula em uma escola, os pais devem ficar atentos ao ambiente e proposta pedagógica. Para auxiliar as famílias na hora de escolher uma escola para as crianças, a diretora pedagógica do Espaço Ekoa e especialista em educação infantil, Ana Paula Yazbek, dá algumas dicas:

1 - Clima: Para Ana Paula, os pais ou responsáveis devem prestar atenção ao ambiente da escola. "As impressões subjetivas dão indícios sobre o que agrada, ou não agrada no ambiente, no clima"

2 - Proposta Pedagógica: Nesse aspecto, a família deve observar se a escola é transparente em relação ao seu projeto pedagógico. Analisar as informações, avaliar se há consistência e coerência entre o que é dito e o que se vê no ambiente da escola. Além disso, cabe refletir sobre o quanto a família se identifica com o projeto pedagógico apresentado

3 - Criança em foco: Cabe aos pais observa se a escola valoriza a presença e as produções dos estudantes e qual é a representatividade dos estudantes no dia a dia da escola

4 - Estímulo à leitura: Uma dica preciosa da pedagoga é sempre verificar se a escola valoriza a leitura, se cuida da criação de uma comunidade de leitores e se existe uma sala de leitura específica ou uma biblioteca

5- Relacionamento com a família: Importante fica atento e saber como a escola estabelece uma relação com a família, como é a comunicação e avaliar quais sao os canais de diálogo. Vale questionar: quais são os principais eventos da instituição em que a família pode participar? A escola realiza reuniões periódicas com os respondsáveis? A escola promove encontros?

6- Equipe: Em uma visita ao colégio, os pais devem observar as instalações e também conhecer os professores e toda a equipe pedagógica