Estúdio News discute recentes mudanças do mercado financeiro

O mercado financeiro brasileiro está vivendo uma de suas maiores transformações no último ano. Especialistas apontam que a revolução do sistema financeiro teve um avanço que era esperado em no mínimo cinco anos.

O PIX é um dos resultados das mudanças que vem acontecendo. De acordo com Rodrigoh Henriques, head de inovações financeiras da Fenasbac (Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central) e coordenador do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT Lab), o povo brasileiro é o que mais se adaptou e adotou o sistema de pagamento instantâneo no mundo.

“[O PIX] Era um desenho que chamava muita atenção e acho que foi muito bem implementado no Brasil, e os números estão aí. Em poucos meses, [o PIX] passou todas as transações em número, [incluindo] TED e DOC, que a gente conhecia. Poucos meses depois, passou em volume de dinheiro. É algo que a gente incorporou, falamos para as pessoas fazerem um PIX e não mais uma transferência”, destaca.

Fabio Lins, porta-voz do Banco Original, diz que geralmente quando o cliente deposita a sua chave do PIX no CPF ou CNPJ em determinado banco, há um grande indício de que ele vai concentrar o seu relacionamento naquela instituição.

Esse relacionamento com as instituições financeiras também está passando por mudanças. O acesso ao histórico financeiro será possível por meio do open finance, ou seja, o sistema financeiro aberto que permitirá que instituições financeiras ofereçam produtos personalizados aos seus clientes.

“Tendo acesso aos dados e transações de PIX, e todo o histórico financeiro, posso oferecer um produto personalizado, um empréstimo com uma taxa melhor, com prazo maior, com limite de crédito maior”, explica Fabio.

A popularização do PIX permitiu acelerar a bancarização da sociedade, como de ambulantes, por exemplo.

