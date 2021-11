Reino Unido aprova uso do remédio em pílula contra a Covid-19

A MHRA (Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde) do Reino Unido aprovou na manhã desta quinta-feira (4) o uso do medicamento contra a Covid-19 molnupiravir em pacientes infectados em estado leve ou moderado e que tenha pelo menos um fator de risco para a doença evoluir para caso grave.

No comunicado a agência, que é a primeira no mundo a usar o fármaco, explicou: "O antiviral Lagevrio (molnupiravir) é seguro e eficaz na redução do risco de hospitalização e morte em pessoas com COVID-19 leve a moderado que apresentam risco aumentado de desenvolver doença grave.

O medicamento produzido pela farmacêutica MSD (Merck Sharp & Dohme) é o primeiro antiviral que combate o SARS-CoV-2 de uso oral. O molnupiravir atua na replicação do vírus e impede que ele se multiplique. Com isso, são mantidos os níveis do vírus baixos no corpo e, portanto, reduz a gravidade da doença.

Estudos apresentados pela Merck mostram que a pílula é mais eficaz se tomada no estágio inicial da infecção. A MHRA indica o uso mais rápido possível após um teste Covid-19 positivo e dentro de cinco dias do início dos sintomas.