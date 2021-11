Veja quais são as apostas de tema para a redação do Enem 2021

A redação tem um grande peso na nota final do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). No primeiro dia de prova, marcado para 21 de novembro, o candidato tem de produzir um texto argumentativo de até 30 linhas a partir de uma frase-tema que geralmente parte de um problema atual da sociedade brasileira. Para ajudar os candidatos a treinarem para a prova, o R7 pediu aos professores: Fabiula Neubern, coordenadora de redação do Poliedro; Felipe Leal, professor de redação do Curso Anglo e Thiago Braga, professor e autor do Sistema de Ensino pH para dar dicas sobre os possíveis temas da redação, veja quais são as apostas:

Antes, o professor Felipe Leal destaca que mais importante que "advinhar"o tema da redação, o estudante deve "ter domínio sobre a estrutura do texto e saber os critérios de correção, também lembrando que o Enem não costuma cobrar temas de polêmicas atuais e, sim, de problemas estruturais no Brasil", explica

Saneamento Básico é uma questão de saúde pública, consequências e impactos na dignidade humana e direito a moradia, que é garantido pela Constituição. O assunto veio a tona após debate sobre privatização e gerou o seguinte debate: de um lado, quem defende argumenta que aumentariam os investimentos no setor, mas por outro, que e contra diz que atenderia a critérios de maior lucro, o que poderia dificultar às pessoas de regiões mais distantes dos grandes centros e mais pobres terem acesso. O debate interessante e vale pensar que esse é um assunto que não tem tanta visibilidade porque é o tipo de obra que não atrai votos, fica em baixo da terra, mas é um problema muito importante a ser resolvido

Meio ambiente: esse é uma assunto que faz tempo que não é cobrado no Enem, provavelmente não deve cair nem um tema polêmico em termos políticos como queimadas ou desmatamento, mas a questão da poluição plástica, um tema que está muito em voga, como filmes sobre as ilhas de plásticos no oceano. Vale uma reflexão sobre a grande quantidade de sacolas e garrafinhas de plástico jogados ao mar, que demoram para serem decompostos pela natureza e que ameaçam muitas espécies de animais marinhos

Abandono escolar e perpetuação das desigualdades no Brasil: o problema da evasão escolar se acentuou durante a pandemia de Covid-19: estudantes deixaram de frequentar as aulas para trabalhar, por demandas domésticas ou dificuldades de acesso e de conexão. Diferentemente da evasão, que se define pelo ato de sair da escola e não voltar mais, o abandono é caracterizado pelo ato de deixar a escola num ano, mas retornar no ano seguinte. A suspensão das aulas presenciais decorrida da pandemia do coronavírus representou o abandono de muitos estudantes. Com o retorno às aulas presenciais, resta certa apreensão da sociedade de que esse abandono não se configure em evasão.

Violência doméstica: o aumento dos casos de agressões geradas pelo isolamento social foi um tema bastante discutido ano passado. Então, violência doméstica no geral, tanto contra mulheres quanto contra crianças, daria uma discussão importante e atual, porque está relacionada à pandemia. Esse problema afetou um grande número de famílias brasileiras. A pesquisa "Visível e Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil", encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto ao Instituto Datafolha, concluiu, por exemplo, que a vitimização das mulheres dentro de casa aumentou – a cada minuto, 8 mulheres foram agredidas no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus



Mobilidade Urbana: existem diversos problemas estruturais relacionados à mobilidade urbana e, por isso, é um tema esperado no exame há um bom tempo. Há pesquisas que comprovam o alto índice de estresse do trabalhador e a perda de produtividade gerada pelo tempo que se gasta no deslocamento para o trabalho. Um tema que pode ser discutido em relação à pandemia e ao home office

Bullying e o cyberbullying: outra aposta é a discussão sobre bullying e o cyberbullying, que inclusive já são atividades penalizadas pela lei. É um assunto que deve ser analisado sob a perspectiva das consequências emocionais e psicológicas para as crianças e adolescentes, como a depressão e os transtornos de ansiedade



Golpes digitais: no último ano, os chamados golpes digitais: roubo de dados, clonagem de telefones celulares e aplicativos, pedidos falsos de ajuda financeira e até divulgação falsa de ações de combate à pandemia cresceram exponencialmente. Muitas pessoas não sabem como proceder quando isso acontece, o tema ganha importância numa prova de redação que convida o estudante a elaborar uma proposta de intervenção para o problema

LGPD e proteção de dados: a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro de 2020 no Brasil. Por ser recente, tanto as companhias quanto os indivíduos, estão descobrindo como ela funciona e é fiscalizada. O projeto foi sancionado em 2018 e obteve mais visibilidade devido aos constantes casos de vazamentos de dados – é sabido que algumas empresas compartilham informações pessoais de maneira irregular. A lei representou um passo significativo para a história digital no país. Ao mesmo tempo em que há uma grande preocupação sobre o que é feito com os dados pessoais, as pessoas se mostram favoráveis a um bom uso de suas próprias informações, desde que percebam valor e segurança por trás disso



Inclusão digital de pessoas idosas: um problema sério de dificuldade tecnológica e uma lacuna geracional faz com que os mais velhos não tenham o mesmo grau acesso ao ambiente virtual, o que exclui essas pessoas. Na pandemia, que exigiu o uso maior da tecnologia diante do distanciamento social, o problema ficou mais evidente e atinge tanto a questão em lidar com a solidão da velhice como o acesso aos direitos: previdência, saúde e banco, que usam cada vez mais a internet. A Constituição diz que é dever do Estado garantir uma vida digna e todos os direitos das pessoas idosas

Direitos trabalhistas: uma discussão atual envolve os direitos trabalhistas frente a 'uberização' do trabalho. Para driblar o desemprego, as pessoas buscam alternativas e encontram na informalidade um modo de ganharem dinheiro para sobreviver. No entanto, elas perdem garantias, não recebem por horas extras, podendo trabalhar muito mais do que o previsto em lei, arcando com todos os riscos da atividade profissional



Educação socioemocional: o novo ensino médio, que começa a ser implantado em todo o país, traz a ideia de que a escola não deve abordar conteúdos só ligados à cognição, o famoso QI, mas também questões ligadas à inteligência emocional como autoconhecimento, relações não violentas com os outros, empatia, conhecimentos das emoções. Pontos que as empresas levam em consideração no momento de contratar um profissional

A importância e os desafios da oferta de educação financeira nas escolas Em agosto de 2021, o governo federal lançou, por meio do Ministério da Educação, o programa Educação Financeira nas Escolas que prevê treinamento aos professores para que o tema esteja presente nas aulas. O tema está previsto na BNCC e é essencial para que os jovens possam ter noções básicas da vida financeira antes mesmo da entrarem no mercado de trabalho e, também, para que possam auxiliar suas famílias na condução da economia doméstica. Lidar com dinheiro é um debate válido