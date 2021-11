Doria não pode pedir autorização para vacinar crianças. Entenda

Não cabe ao governante pedir autorização para uso de vacinas em crianças, de acordo com Renato Kfouri, diretor da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações). Nesta quarta-feira (3), o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que pedirá à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para vacinar crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19.

Segundo Kfouri, o laboratório responsável pelo imunizante é quem deve solicitar a autorização para uso nesta faixa etária. “A Anvisa é uma agência reguladora reativa, não vai pedir nada a ninguém. O laboratório vai expor seus estudos, dados de segurança, estudos eventualmente [feitos] em outros países, para a Anvisa. O fluxo quem pede é do laboratório produtor”, afirma.

O governador de São Paulo, no entanto, afirmou que deve enviar um ofício à agência pedindo autorização para vacinar a faixa etária pediátrica. Segundo Doria, nesta quarta-feira a equipe de saúde do Estado participou de uma reunião com profissionais do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) para discutir a inclusão do grupo na campanha de vacinação.

Vale ressaltar que a FDA (Food and Drugs Administration), agência reguladora dos Estados Unidos, já autorizou a aplicação da vacina anti-Covid da Pfizer em crianças com idades entre 5 e 11 anos. Em outubro, a farmacêutica já havia informado que entrará com o pedido de autorização no Brasil.

“A Pfizer deve fazer o pedido aqui, a Anvisa vai rever o dossiê apresentado nos EUA para ver se está dentro da regularidade brasileira, mas a tendência é que [a avaliação] seja mais rápida. A partir daí a vacina é incluída no PNI (Programa Nacional de Imunizações)”, afirma Kfouri.