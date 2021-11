Plataforma de educação promove aulões preparatórios para o Enem

A plataforma de educação PreparaTODOS promove aulões virtuais para os estudantes que farão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 nos dias 21 e 28 de novembro.

As aulas são gratuitas e sempre realizadas às quintas-feiras, a partir das 19h. Os interessados podem realizar a inscrição por meio do site do projeto. Serão 8 horas de aulas focadas nos principais assuntos que caem no exame.

A primeira ação foi voltada para a área de ciências da natureza, com o professor Ricardo Oliani, no dia 28 de outubro. No aulão, que teve duração de duas horas foram abordados temas de biologia, química e física. Já na próxima quinta-feira (4), a aula será sobre ciências humanas, ministrada pela professora Beatriz Albertini.

No dia 11 de novembro, será a vez do professor Yuri Kebian ministrar um aulão sobre matemática e suas tecnologias. Ele fará uma revisão sobre problemas de 1º e 2º grau, grandezas proporcionais e médias algébricas, além de porcentagem e matemática financeira.

Para finalizar a série de aulões online e gratuitos, a professora Helena Castro será a responsável pela revisão de linguagens e português no dia 18 de novembro. Entre os temas das aulas estão interpretação de texto, textualidades, tipos de textos e literatura (tendências contemporâneas e escolas literárias).