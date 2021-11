Governo de São Paulo anuncia o calendário escolar para 2022

O governo do Estado de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (3) o calendário letivo para 2022 para todos os estudantes da rede pública. As aulas estão previstas para começar no dia 2 de fevereiro e seguem até o dia 23 de dezembro.

Durante coletiva à imprensa, o governador João Doria (PSDB), apresentou as datas para próximo ano letivo organizadas pela Seduc (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo). O primeiro bimestre começa no dia 2 de feveiro e segue até 14 abril.

Os cerca de 3,5 milhões de alunos das 5400 escolas estaduais terão dois recessos ao longo do ano: ao final do primeiro e terceiro bimestres. As férias serão mantidas nos meses de julho e janeiro. Também estão previstos dois períodos para recuperação nas férias entre 4 e 21 de janeiro e 11 e 22 de julho.

Veja abaixo as principais datas do calendário letivo de 2022:

• Recuperação nas férias: entre 4 e 21 de janeiro

• Início do ano letivo: 2 de fevereiro

• Período primeiro recesso (fim do primeiro bimestre): entre 18 e 22 de abril

• Período das férias (fim do segundo bimestre): entre 11 e 25 de julho

• Recuperação nas férias: entre 11 e 22 de julho

• Período segundo recesso (fim do terceiro bimestre): entre 10 e 14 de outubro

• Encerramento do ano letivo: 23 de dezembro

Calendário por bimestre:

• 1º bimestre: 2 de fevereiro a 14 de abril

• 2º bimestre: 25 de abril a 8 de julho

• 3º bimestre: 26 de julho e 7 de outubro

• 4º bimestre: 17 de outubro a 23 de dezembro