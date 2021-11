Inscrições abertas para a seleção Enem-Unicamp 2022

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) abre nesta quarta-feira (3) as inscrições para o processo seletivo Enem-Unicamp 2022. Os interessados podem se inscrever pela internet até as 17h do dia 30 de novembro e precisam preencher um formulário eletrônico e recolher o valor da taxa de inscrição.

Os candidatos inscritos no Vestibular Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) 2022 com isenção da taxa têm isenção para o processo do Enem-Unicamp. Para os demais, a taxa será de R$ 30 ou de R$ 15, no caso daqueles que também efetuaram a inscrição no Vestibular Unicamp 2022. O pagamento da taxa poderá ser realizado até o dia 7 de dezembro de 2021.

São ofertadas 639 vagas destinadas a três segmentos de inscrição: 50% das vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública (ou que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) até o ano de 2016 ou exames oficiais); 25% das vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos; e 25% das vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública e sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

É possível fazer até duas opções de curso. Os candidatos poderão utilizar as notas do Enem 2021 e 2020. Os interessados poderão se inscrever em mais de um dos sistemas de seleção da Unicamp para 2022 (Vestibular Unicamp, modalidade Enem-Unicamp e modalidade Vagas Olímpicas). No período das chamadas, caso um candidato tenha sido convocado para matrícula em um mesmo curso, na mesma chamada, no Vestibular 2022 e no Enem-Unicamp, a vaga a ser preenchida será a do vestibular. Caso um candidato tenha sido convocado para matrícula em cursos diferentes, na mesma chamada, no Vestibular 2022 e no Enem-Unicamp, o candidato fará opção no momento da matrícula.

Ao efetivar a matrícula em um dos sistemas, o candidato será excluído automaticamente da lista de classificação dos demais sistemas de ingresso. Caso esteja inscrito no mesmo curso, seja convocado em qualquer sistema e não realize a matrícula, terá o nome excluído das chamadas em outros sistemas.

Haverá até cinco chamadas para matrícula online. As datas do calendário de matrícula coincidirão com as datas das chamadas do Vestibular Unicamp 2022.