Avião pega fogo ao pousar em pista de terra na Somália

O avião de transporte C-160 Transall pegou fogo ao pousar na pista de terra do aeroporto de Delow, na Somália, na manhã desta quarta-feira (3). Imagens que circulam na internet mostram uma coluna espessa de fumaça negra saindo da aeronave, que aparentava destruída apesar das chamas. Segundo o site turco de aviação AirTürkHaber, todos os tripulantes à bordo conseguiram sair da aeronave antes do incêndio e ningúem se feriu. O número de pessoas que estavam dentro do veículo não foi divulgado. Ainda não se sabe por que o avião teria pegado fogo.