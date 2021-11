OMS aprova uso emergencial da vacina Covaxin

A OMS (Organização Mundial da Saúde) autorizou na manhã desta quarta-feira (3) o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech.

O SAGE (Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização) da organização recomenda o uso do imunizante em duas doses, com um intervalo de quatro semanas entre as aplicações, para todas as faixas etárias acima de 18 anos.

"O grupo de aconselhamento técnico, convocado pela OMS e composto por especialistas em regulamentação de todo o mundo, determinou que a vacina Covaxin atende aos padrões da OMS para proteção contra a Covid-19, e os benefícios da vacina superam em muito os riscos e a vacina pode ser usada", comunicou a organização por meio do Twitter.