Nomes de restaurantes do Ifood são alterados em ataque político

Centenas de usuários do aplicativo Ifood relataram no Twitter que nomes de estabelecimentos dentro do aplicativo foram alterados na noite desta terça-feira (2). No que aparentemente foi um ataque político, os nomes dos estabelecimentos foram mudados para “Lula Ladrão”, “Vacina Mata”, “Petista Comunista”, entre outros.

A informação foi confirmada pela empresa. "Aproximadamente 6% dos estabelecimentos foram afetados. A empresa tomou medidas imediatas para sanar o problema e proteger os dados de restaurantes, consumidores e entregadores", informou o Ifood, em nota.