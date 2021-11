Avião de acrobacias cai sobre mãe e filha durante exibição na Argentina

Um avião caiu no último sábado (30) durante uma exibição aérea, em Córdoba, na Argentina. Mãe e filha, que andavam em uma rua próxima ao local em que era realizado o show, foram atingidas pela aeronave, mas não correm risco de morte.

O vídeo do inciedente que circula nas redes sociais mostra o avião realizando uma série de manobras antes de começar a perder altitude e cair sobre uma rua de terra.

Una madre y su hija fueron impactadas por esta avioneta en Viila General Belgrano, Córdoba. Increíblemente nadie murió en este accidente. Milagro!!!! pic.twitter.com/kH0n15jvcp — DavidU (@DavidU2021) October 31, 2021

O piloto do avião, que realizava a exibição nos céus para uma cerimônia de casamento, foi levado para um hospital particular da Argentina, segundo o jornal La Nacion. O homem de 35 anos sofreu traumatismo craniano e lesões no tórax e abdômen.

A mulher de 27 anos, por sua vez, foi diagnosticada com uma fratura exposta no fémur e lesões na cabeça e no tronco. A filha da vítima, de apenas 3 anos, sofreu uma fratura na pélvis.

O caso será investigado judicialmente por autoridades argentinas que buscarão entender o motivo pelo qual o avião não conseguiu retornar à pista de pouso do aeroclube próximo ao local da queda.