Balé de medusas é eleita foto mais bonita de 2021 por instituto alemão

A Sociedade Alemã para Fotografia Natural (em alemão, GDT) elegeu as melhores fotos europeias que retrataram a natureza em 2021. A vencedora geral do prêmio foi a imagem de Angel Fitor, batizada de Balé da Medusa, registrada em Mar Menor, na Espanha. O retrato mostra a luta da espécie contra o desastre ecológico da lagoa salgada, que tenta superar os malefícios da agricultura e do turismo na região

Na categoria de pássaros, o prêmio ficou com a fotografia do norueguês Terje Kolaas, que mostra a migração de milhares de pássaros. O fenômeno acontece anualmente quando essas aves buscam boas condições meteorológicas para alimentação ou até mesmo para se reproduzir

Entre as fotografias de mamíferos, a vitória ficou com o britânico Danny Green com a imagem batizada de “Depois da chuva”, que mostra um cervo tentando se secar após um temporal

A GDT elegeu a fotografia “Dragão esmeralda” do sueco Jan Pedersen como a mais bela da categoria “Outros Animais”. A imagem capturou um réptil florescente em contraste com a vegetação escura de uma floresta

A categoria “Plantas e Fungos” teve como vencedor o fotógrafo alemão Tobias Richter com a foto “Geada”, que mostra os efeitos da fina camada de gelo sobre o tronco de uma árvore na Alemanha

Na categoria “Paisagem”, a suíça Anette Mossbacher levou o prêmio da GDT com a fotografia “A árvore da vida”, que retrata os raios solares tocando um conjunto de árvores enraizadas em uma encosta nebulosa

O “Mundo Submerso” teve como vencedor a foto do francês Fabrice Guerin, batizada de “Balé aquático”. A fotografia mostra um leão marinho na busca por alimento em meio a um cardume de peixes que fogem do predador

O sueco Magnus Lundgren levou o prêmio da categoria “Homens e Natureza”, que capturou o momento que mais de uma dúzia de fotógrafos interagem com tubarões

Na categoria “Estúdio da Natureza”, que permite que os fotógrafos façam experimentações com as fotos, o vencedor foi o espanhol Francis de Andrés com a imagem “O chefe”

Entre os adolescentes de até 14 anos, a GDT escolheu a foto “Cantor da primavera”, que mostra um pequeno pássaro soberano diante de um campo de girassóis. O lindo flagra foi feito pelo espanhol Andrés Luis Domínguez Blanco