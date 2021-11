IBGE inicia na quinta-feira primeiro teste para o Censo 2022

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) afirma que vai realizar, a partir da próxima quinta-feira (4), o primeiro teste nacional do Censo Demográfico de 2022. O processo será realizado até meados de dezembro em municípios, bairros, distritos e comunidades das 27 unidades da Federação, que serão percorridas por cerca de 250 recenseadores.

De acordo com o IBGE, testes incluem todas as etapas do Censo, desde os sistemas e equipamentos de coleta até o treinamento dos recenseadores, além da pesquisa sobre as características do entorno dos domicílios e o modelo misto de entrevistas (presencial, via internet ou por telefone).

Como ocorre em todas as pesquisas do instituo, as informações prestadas aos recenseadores são confidenciais e o sigilo é garantido por lei. O Censo 2022 visitará todos os domicílios do país a partir de junho do ano que vem.

A realização do estudo demográfico deve contar com uma liberação de R$ 2,3 bilhões, conforme o Projeto de Lei Orçamentária Anual. O valor é 23,3% inferior aos R$ 3 bilhões requisitados pelo IBGE para a pesquisa.

Os recenseadores vão trabalhar uniformizados, com boné, colete e bolsa azuis com a logomarca do IBGE. No colete, há também o crachá de identificação, com a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Eles vão utilizar um Dispositivo Móvel de Coleta de cor azul, semelhante a um celular.

Os moradores podem verificar a identidade de todos os entrevistadores do IBGE através do site respondendo.ibge.gov.br ou do telefone 0800 721 8181.