Governo diz que não há paralisação de caminhoneiros no feriado

O Ministério da Infraestrutura afirmou nesta terça-feira (2) que não há paralisações de rodovias federais no país. É o segundo dia consecutivo em que a pasta divulga boletins para monitorar a movimentação do transporte no país por causa da ameaça de greve dos caminhoneiros, que teria início ontem, segunda-feira (1º).

No boletim das 8h desta terça, o ministério relata haver manifestantes no Porto de Santos. O número, no entanto, diminuiu consideravelmente, segundo a nota, em relação ao que foi registrado segunda-feira.

"A Polícia Militar de São Paulo e a Guarda Portuária ainda seguem oferecendo escolta para garantir a melhor segurança do fluxo de caminhões que acessa o porto", diz a pasta.

Ontem, segundo a Abcam (Associação Brasileira de Caminhoneiros), quatro portos do Brasil chegaram a ser bloqueados pelos manifestantes: Santos, Recife, Espírito Santo e Bahia. O governo federal, no entanto, negou que os locais estivessem fechados.

O último boletim do Ministério da Infraestrutura relatou ainda que no fim da tarde de ontem a Polícia Rodoviária Federal precisou retirar um grupo de 40 manifestantes que tentavam fechar a rodovia Presidente Dutra, na altura do km 276, no município de Barra Mansa.

A falta de bloqueios dos caminhoneiros pode ser explicada em parte pelas vitórias do governo federal na Justiça no fim de semana – foram obtidas no total 29 liminares que impediam a paralisação em determinados pontos do país.