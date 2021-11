Escola oferece cursos gratuitos de música e dança para professores

A escola do Itaú Cultural abre dois novos cursos auto formativos foram disponibilizados para os profissionais da educação, nesta terça-feira (2). O Percurso nas artes para professores: a música e seus desdobramentos e Constelação das artes: os corpos brasileiros na dança.

Os cursos não precisam de inscrição prévia, podem ser acessados diretamente no site por todos os interessados, sem a necessidade de processo de seleção. As aulas são gravadas, ficam disponíveis para serem visualizadas por um período de 30 dias após o ingresso.

Percurso nas artes para professores: a música e seus desdobramentos

O objetivo do curso, direcionado para professores, é a capacitação para utilização da música em sala de aula e, para isso, provoca o olhar do docente para outras formas de percebê-la, apontando para possibilidades de fazer música através do corpo e de objetos cotidianos, ampliando o escopo de trabalho e recursos dos docentes.

Em 10 horas de atividades com Andre Hosoi, diretor do grupo Barbatuques, o aluno é convidado a entender e refletir como a música pode influenciar o ambiente escolar, a reconhecer as diferentes frequências e funções dos principais fundamentos da música no corpo e fazer a transcrição para outros objetos e instrumentos, relacionar sons que os estudantes ouvem atualmente com outros do passado, compreender como a música pode se transformar em jogos coletivos e a reconhecer as principais funções de softwares on-line.

Constelação das artes: os corpos brasileiros na dança

Essa formação oferece um panorama dos múltiplos contextos da formação de um pensamento sobre a dança no Brasil, bem como das perspectivas das construções éticas, estéticas, culturais e históricas a partir do corpo. O foco do curso são formas, corpos e manifestações colocadas à margem do que é considerado tradicional dentro da história da dança.

Com 12 aulas no total, o curso é dividido em três diferentes eixos temáticos. O primeiro se destina a compreensão de diferentes manifestações e potências da dança no Brasil, em consonância com mudanças sociais e perspectivas históricas que permeiam o ato de dançar, e a compreensão das interconexões com outras áreas do conhecimento. O segundo, busca a reflexão crítica, por meio da produção em dança e de seus atores sociais no Brasil e sobre o percurso do corpo, como uma das chaves para a discussão das identidades brasileiras. O terceiro tem por objetivo analisar aspectos culturais, formais e sócio-históricos que envolvem a produção da dança no país.

